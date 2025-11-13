気象台は、午前2時47分に、大雨警報（土砂災害）を瀬戸内町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・瀬戸内町に発表 13日02:47時点奄美地方では、13日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■瀬戸内町□大雨警報【発表】・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒・浸水3時間最大雨量45mmピーク時間13日未明■徳之島町□大雨警報・土砂災害13日夜遅くにかけて警戒■天城町□