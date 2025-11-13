ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）が13日深夜放送され、井上和（いのうえ・なぎ＝20）が新たに番組のパーソナリティーを務めることが発表された。グループから卒業する久保史緒里（24）から引き継ぎ、12月3日深夜の放送から3代目パーソナリティーとなる。番組後半、久保から「今日ここまで黙っていたことを発表してもらいましょう」と促されると、井上は「オールナイトニッポンリスナーの皆さん、12