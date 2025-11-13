NY株式12日（NY時間12:04）（日本時間02:04） ダウ平均48276.36（+348.40+0.73%） ナスダック23321.80（-146.50-0.62%） CME日経平均先物51240（大証終比：+120+0.23%） 欧州株式12日終値 英FT100 9911.42（+11.82+0.12%） 独DAX 24381.46（+293.40+1.22%） 仏CAC40 8241.24（+85.01+1.04%） 米国債利回り 2年債 3.556（-0.035） 10年債 4.056（-0.060） 30年債 4.652