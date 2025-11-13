13日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）には、特別付録小冊子にこばしり。が登場する。【写真】神秘的で艶やかなグラビアを披露したこばしり。大好評を博した前回の巻頭グラビア「流るる」から、未公開衣装と未公開カットのみで構成された特別すぎる小冊子。これまでにないほど神秘的で艶やかに、“こばしり。”の美しさとスタイルが詰まっている。写真集の発売も決まり、ますます美しさが増していく“こばしり。”