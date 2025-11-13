１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３２６・８６ドル高の４万８２５４・８２ドルとなり、過去最高値を２日連続で更新した。終値として初めて４万８０００ドルを突破した。米政府機関の一部閉鎖解除への期待が高まり、金融大手ゴールドマン・サックスや娯楽大手ウォルト・ディズニーなどの銘柄が買われた。一時、前日終値から５００ドル超上昇し、取引時間中の最高値となる４万８４３１・