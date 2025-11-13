１２日午後１１時１０分頃、大阪市西成区萩之茶屋の５階建て集合住宅から出火、５階の居室や廊下計約３０平方メートルを焼いた。大阪府警西成署や大阪市消防局によると、現場から６人が救急搬送され、６０歳代の女性と年齢性別不詳の計２人が死亡。６０〜８０歳代の男性４人が、重傷や中等症のけがを負ったという。近隣の女性から「建物から煙が出ている」と１１９番があり、消防車など約４０台が出動。約４０分後にほぼ消し止