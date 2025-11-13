アメリカで性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告に関する疑惑をめぐり、トランプ大統領が過去に被害者の女性と「数時間過ごした」とエプスタイン元被告が言及したメールとされる文書が新たに公開されました。アメリカ連邦議会下院の民主党は12日、下院の監視委員会で、富豪のエプスタイン元被告が側近らに宛てて送ったメールだとする文書を公開しました。2011年4月のメールとされる文書の中では、エプスタイン元被告が