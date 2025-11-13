13日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万1160円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては96.69円高。出来高は6477枚となっている。 TOPIX先物期近は3378ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.67ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5