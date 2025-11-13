フリーエージェント（ＦＡ）宣言選手が１２日、コミッショナーから公示され、日本ハムの石井一成内野手（３１）、ＤｅＮＡの桑原将志外野手（３２）ら８選手が名を連ねた。国内ＦＡ権を行使した石井を巡っては、西武が交渉解禁日となる１３日に即日アタックをしかける見通しとなった。西武が石井獲得へ即日アタックをしかける見込みとなった。球団はすでに本格的な調査を進めており、１３日の交渉解禁日に備えて３年契約をベー