気象台は、午前1時48分に、大雨警報（土砂災害）を徳之島町、天城町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・徳之島町、天城町に発表 13日01:48時点奄美地方では、13日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■徳之島町□大雨警報【発表】・土砂災害13日昼前にかけて警戒■天城町□大雨警報【発表】・土砂災害13日昼前にかけて警戒