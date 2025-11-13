きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋る動きが出ているものの、一時１．３０ドル台まで下落し、上値の重い展開となっている。前日の英雇用統計が労働市場の冷え込みを示唆したことで、市場は１２月の英中銀の利下げ期待を高めている。一方、ポンド円は２０３円台で推移しており、２１日線の上をしっかりと維持。 また、今月下旬に予定される秋季予算案の発表を前に市場が神経質になっている中、政治的な不透明感もポ