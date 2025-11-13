モデルでフルーティストのCocomi（24）が、父木村拓哉が53歳の誕生日を迎えた13日、インスタグラムを更新。祝福のメッセージを送った。木村と母工藤静香（55）そして自身と俳優の妹Kōki,（22）が、まだ子供だった頃の家族の4ショットを投稿。「父の誕生日！！！！！！HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ」と熱いエールを送った。一方で「プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」と