市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす13日からの天気のポイントです。 小野：朝と昼の気温の差に加え、日ごとの差も大きくなります。注意してください。来週18日の“雨か雪”という予報は変わっていません。あす13日朝9時の予想天気図です。 小野：前線が北日本を通過します。石川県内は、時々、雲が広がるでしょう。気象台の週間予報です。 小野：