日本最大のスカウトグループ側に捜査情報を漏らしたとして、警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が逮捕されました。警察内部に衝撃が広がっています。【写真を見る】巨大スカウト集団に捜査情報漏えいか警視庁警部補を逮捕見返りに金銭受領？自宅から現金数百万円「羽振りよくなった」の声も【news23】帽子をかぶり、マスクをあごにつけて歩く男。警視庁・暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）です。記