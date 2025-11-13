FC東京が秋春制へシーズン移行する26―27年夏のシーズン前の7月の夏季キャンプ地に北海道白老町が最有力候補に挙がっていることが12日、複数の関係者への取材で判明した。シーズン以降に伴い、リーグ開幕前のキャンプ期間は冬から夏に変わる。これまで定番のキャンプ地だった、冬でも比較的温暖な九州、沖縄から夏でも過ごしやすい北海道、東北へと各クラブがその場所を移す。東京も新たなキャンプ地の選定を進める中で、練