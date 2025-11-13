東京都文京区湯島の個室マッサージ店でタイ国籍の１２歳の少女が性的サービスをさせられていた事件で、警視庁が児童福祉法違反（ぐ犯者引き渡し）容疑で、台湾で収容されている少女の母親（２９）の逮捕状を取ったことが同庁幹部への取材でわかった。事件の背景には、タイの農村の貧困がある。少女の祖母（６５）が一家の暮らしについて本紙に語った。（タイ北部ペッチャブーン水野哲也、写真も）少女は首都バンコクから北