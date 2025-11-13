中央教育審議会（中教審）で教員の働き方改革などを検討する特別部会の貞広斎子部会長（千葉大副学長）は12日、松本洋平文部科学大臣を訪問し、教員の負担軽減に向けた要望書を提出しました。「教師を取り巻く環境整備へ向けた緊急声明」と題された要望書では、▼中学校での35人学級の実現、▼スクールカウンセラーの増員、▼不当な要求をする保護者への対応支援、▼部活動の地域展開に向けた財政援助などを求めています。