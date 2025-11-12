被災した能登の人々に元気と勇気を届けたいと、長野県の高校生たちが今月、穴水町を訪れました。アートに込められた生徒たちの思いに迫ります。 「♪オ～レ～ オ～レ～」軽快な振り付けで、歌の練習をする生徒たち。こちらの教室では、あるものを制作。10月30日、長野県伊那市の高遠高校では、芸術文化コースの授業の一環で、石川県穴水町の仮設住宅で、支援活動をするための準備が行われ