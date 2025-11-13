将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１２日、京都市の京都競馬場で始まった。午後６時１分、佐々木八段が８５手目を封じて、１日目を終えた。藤井竜王の開幕３連勝で迎えた本局は、互いの角を交換し持ち駒にする「角換わり」に進んだ。後手の藤井竜王は△６二玉と