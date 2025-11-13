北海道警は12日、紋別市の空きビルに放火したとして、非現住建造物等放火の疑いで男3人を逮捕した。うち2人は青森など計3県の住宅に放火し、保険金をだまし取った詐欺などの罪で起訴されており、保険金目的とみて調べる。