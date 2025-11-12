Da-iCEが、本日11月12日(水)にアリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞の最終公演を、さいたまスーパーアリーナにて開催した。ライブ内にて、Da-iCEの結成15周年の幕開けとともにリリースされる9枚目のフルアルバム『TERMiNaL』が、2026年1月14日(水)に発売されることが解禁となった。このアルバムには、「I wonder」や「スターマイン」をきっかけにDa-iCEを知ってくれた新たなファンに、Da-iCEをより知ってもらう為