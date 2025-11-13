自民党の鈴木馨祐・前法相と立憲民主党の大串博志・憲法調査会長が１２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、中国が台湾を海上封鎖した場合に日本の「存立危機事態」になり得るとした高市首相の国会答弁について議論した。大串氏は首相の答弁を巡り、「国益を考えた時にどこでどういった発言をするか、慎重にならなければならない面はある」と指摘した。鈴木氏は「撤回することで、中国側に（日本の行動について）何かを