12日午前0時、一番太鼓の音が境内に鳴り響きます。江戸時代から続く「酉の市」が、今年も東京・浅草の「鷲神社」で始まりました。【映像】店先にずらりと並ぶ熊手「酉の市」は、毎年11月の「酉の日」に行われる祭りです。神社の境内やその周辺には、約400の屋台が軒を連ね、店先には大小様々な縁起物の「熊手」が所狭しと並びます。境内は開運と商売繁盛を願う「熊手」を買い求める人でにぎわいました。Q.かなり大きいですけど