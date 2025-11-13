【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、一時、取引時間中の最高値を更新した。米政府機関の一部閉鎖の解除に向けて、議会下院が上院に続いてつなぎ予算案を可決すれば、閉鎖に伴う米経済への悪影響が緩和されるとの期待から買い注文が優勢だった。午前10時現在は前日比472.28ドル高の4万8400.24ドル。