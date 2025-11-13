埼玉・朝霞市で、ラーメン店などが入る2階建ての建物で火事がありました。映像には、建物の1階の入り口や2階から黒い煙が激しく吹き出している様子が映っています。12日午後3時前、朝霞市の東武東上線朝霞台駅近くで、「店内から出火している」と通行人の男性から110番通報がありました。警察などによりますと、ラーメン店や事務所が入る2階建ての建物から出火し、ポンプ車など15台以上が出動して約2時間後に消し止められました。