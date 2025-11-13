来年度の診療報酬改定をめぐり、東京都は12日、物価高騰などの影響で病院の経営が圧迫されているなどとして、厚生労働省に対し、およそ10%の大幅な引き上げを要求する緊急提言を行いました。都が行った調査によりますと、昨年度、都内にある病院の67.9%が医療行為の収支で赤字となり、2019年度の50.4%から大幅に増加しました。こうしたことから、都は12日、物価高騰などの影響で病院経営が圧迫されているとして、厚生労働省に対し