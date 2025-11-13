警察庁は１２日、著名人らを装ったインターネットの「バナー広告」を入り口とするＳＮＳ型投資詐欺被害が今年１〜９月、暫定値で計２２２９件発生し、被害額が約３１０億円に上ったと発表した。７月以降の被害が目立ち、同庁が注意を呼びかけている。警察庁によると、偽のバナー広告は「ユーチューブ」やインスタグラムなどのＳＮＳに多数、掲載されている。経済評論家らを装って「爆上げ投資銘柄をＧＥＴ」などと宣伝し、閲覧