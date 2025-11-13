【Disney characters Yummy！スイーツマスコット Part2】 12月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「Disney characters Yummy！スイーツマスコット Part2」を12月上旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ディズニーキャラクターたちが可愛いスイーツの姿に変身した「Yummy！スイーツマスコッ