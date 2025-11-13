１２日、北京市障害者サービスモデルセンターの公益読書エリアで、障害児の読書活動を見学する彭麗媛夫人（中央右）とレティシア王妃（同左）。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京11月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は12日、国賓として訪中したスペイン国王フェリペ6世に同行したレティシア王妃と北京市障害者サービスモデルセンターを見学した。１２日、北京市障害者サー