１２日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、円相場は一時、１ドル＝１５５円台に下落した。１５５円台をつけるのは２月上旬以来、約９か月ぶり。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かい、米国の経済活動が正常化するとの期待感が強まり、円を売ってドルを買う動きが広がった。米議会上院は１０日、政府機関の一部閉鎖解除に向けたつなぎ予算案を可決した。下院でも近く採決されるとみられている。１０月上旬の円相