日本時間の11日午後7時すぎに、太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」が発生しました。国の研究機関によると、規模は5段階のうち最も上のクラスの大規模な爆発だったとしています。この影響により、人工衛星に障害が起きたり、GPSの精度が落ちたりするほか、飛行機や船舶で使う通信に障害が出るおそれがあるとしています。ただ、携帯電話の通信や人体には影響しないということです。