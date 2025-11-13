資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国の平均価格（10日時点）は、前の週と比べて10銭値下がりし、1リットルあたり173円50銭でした。政府はガソリン税の暫定税率の2025年内廃止に向けて、13日から補助金を3回にわたって引き上げることにしています。店頭での価格は、今週末から徐々に下がっていく見通しです。