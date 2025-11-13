総理大臣の諮問機関として税制を議論する政府税制調査会が開かれ、財務省は企業の研究開発を促すための減税制度が機能していないことを示す新たなデータを明らかにしました。【映像】12日の会議の様子研究開発税制は、企業の研究開発費に応じて法人税を減税する期限付きの措置で、2023年度の減税額は約9500億円にのぼります。12日の会議で、財務省は全体として見ると研究開発費の伸びは物価や賃金の伸びと同じ程度に留まるとい