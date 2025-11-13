ボートレース三国の「ヴィーナススリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１２日に開幕した。西橋奈未（２９＝福井）は初日６Ｒ、５コースからまくり差し。進路をふさがれるような形になりながらも機敏にかわして２番手争い。２Ｍも冷静に差して２着を確保した。１２Ｒ「女王ドリーム」もコンマ１１の好スタートを決めると先マイ。直線を向くと後続を突き放し危なげなく１着でゴールを駆け抜けた。初日２、１着。冷静なハ