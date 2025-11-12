クマ被害の拡大を受け、全国町村会は個体数管理に向けた調査への協力を自衛隊に要請しました。全国町村会長・棚野孝夫氏：自衛隊として上からヘリ、ドローンで生態のチェックができる。そういう装備を使って一緒に現況の確認を協力していただけませんかと。小泉防衛相は、「省庁間の調整もあるので慎重に検討させてほしい」としています。