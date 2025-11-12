Insta360は11月12日、アクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」用のアクセサリーを発表した。大型グリップやズームレバー、バッテリーを搭載してデジカメのように撮影できるグリップ「ストリート撮影グリップPro」や、撮影した写真をその場でプリントできる「ポケットプリンター」、シネマティックレンズやクローズアップレンズなどを用意。いずれも、独ライカ（Leica）と共同開発した。ライカ監修のカラープロファイルも用意する。