秋田県と岩手県で警察官がクマを駆除する運用が13日、始まります。クマが生活圏に出没し、ハンターが間に合わない時などに、機動隊の警察官が、警察が保有するライフル銃によって駆除するもので、クマを撃つための弾も調達したということです。当面はライフル銃を持った2人の機動隊員に指揮官と市町村との調整役を加えた4人で1チームとして、1県あたり2チームを設置。他の都道府県警から応援を派遣して、ローテーションを組み、態