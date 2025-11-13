トヨタ自動車が米南部ノースカロライナ州に建設した電池工場（トヨタ提供・共同）【リバティー（米ノースカロライナ州）共同】トヨタ自動車は12日、米南部ノースカロライナ州に新設した電池工場の開所式に合わせ、今後5年間で米国に最大100億ドル（約1兆5千億円）を追加投資すると発表した。ハイブリッド車（HV）をはじめとする電動車の米国生産を強化するのが狙い。今回の投資計画を合わせ、米国での累計投資額は約600億ドルに