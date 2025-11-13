1980（昭和55）年11月13日、ポルノ写真誌をビニール袋で包んだ「ビニール本（ビニ本）」の内容がますますいかがわしくなっているとして、警視庁はわいせつ図画販売容疑で東京都内の書店など十数カ所を家宅捜索した。未成年者も買えることなどから有害性が高いと判断。アダルトビデオがブームになると姿を消した。