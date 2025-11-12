12日午後11時56分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は空知地方南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の新篠津村と岩見沢市、それに月形町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道新篠津村岩見沢市月形町気象庁の発表に