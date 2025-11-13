【テヘラン＝吉形祐司】イランの違憲立法審査機関「護憲評議会」は、通貨リアルを１万分の１に切り下げてゼロを四つ減らす改正中央銀行法を承認し、同改正法が成立した。８日付。国会が１０月５日、賛成多数で可決していた。発効から２年以内に準備を終えた後、最長３年かけて移行する。核開発に対する経済制裁などの影響で物価高騰が進み、高額紙幣が商取引の効率性を妨げていることが背景にある。デノミネーション（通貨切り