【グリーンズボロ（ノースカロライナ州）＝小林泰裕】トヨタ自動車は１２日、今後５年間で米国に最大１００億ドル（約１・５兆円）を投資すると発表した。電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド車（ＨＶ）の現地生産を強化する。トランプ米政権の関税政策の負担軽減につながる可能性がある。発表によると、１００億ドルは「次世代モビリティー」の拡充に充てられる。具体的な投資先は今後公表するとしているが、ＥＶやＨＶなど電動