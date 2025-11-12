ボートレース芦屋の「ＢＴＳ宮崎開設１１周年記念」は１２日、４日間の予選が終了し、準優勝戦に進むベスト１８が決定した。河村了（４１＝愛知）の安定感が光っている。予選最終日の前半３Ｒはインから的確に押し切ってシリーズ２勝目をゲット。後半８Ｒは石川真二の前づけに抵抗して２コースから２着。予選７走を２勝２着１本３着４本とオール３連対の活躍。序盤から手応えをつかんでいた相棒２６号機については「伸びは上が