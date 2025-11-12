¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Ç?¡Öµþ¶Ë¾Þ³«Àß£·£³¼þÇ¯µ­Ç°¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£²£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÊöÎµÂÀ¡Ê£´£°¡áº´²ì¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡£ÄÌ»»£±£°£´²óÌÜ¤Î£Ö¤ò£²£°²óÌÜ¤Î£Ç?À©ÇÆ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Êö¤ÎÍ¥¾¡¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Î¤«¤é¤Ä¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¡££Ç?Í¥¾¡¤ÏºòÇ¯£²·î¤Î°²²°¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢°ÊÍè£±Ç¯£¹¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÀÎ¤ÎÌöÆ°´¶¤òÍÞ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï»×¤ï¤º±¦ÏÓ¤òÆÍ¤­¾å