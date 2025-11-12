今年4月、静岡県の新東名高速道路で、俳優の広末涼子さんが運転する車がトレーラーに追突し、同乗していた男性が骨折などのけがをした事故。この事故をめぐり、警察はあす（13日）にも広末さんを過失運転傷害の疑いで書類送検する方針を固めたことが分かりました。この事故について警察はこれまで、広末さんを実況見分に立ち会わせるなど捜査を進めてきました。広末さんは事故当時、時速180キロを超えるスピードで運転していたもの