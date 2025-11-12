SF大作映画『DUNE』シリーズの前日譚ドラマで米HBOが手がけるシリーズ『デューン 預言』シーズン2は、現在ハンガリー、ヨルダン、スペインで撮影が進行中。この度、新シーズンに参加する新たなキャストが明らかになった。 『デューン 預言』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の宇宙版？