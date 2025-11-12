韓国の人気グループNewJeansのメンバー全員が所属事務所に復帰する意向を示していることが明らかになりました。メンバーらは育ての親である事務所の前代表が退任させられたことに抗議し契約解除を通告していました。これを無効だとする事務所側の訴えが裁判で認められたことから今回、復帰する意向を示したとみられます。