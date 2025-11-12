メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅前の宝くじ売り場、「名駅前チャンスセンター」が来年3月で閉鎖することになりました。 名鉄百貨店の北側にある「名駅前チャンスセンター」は、名古屋駅一帯の再開発にともない、閉鎖となります。 「バレンタインジャンボ宝くじ」の販売が終わる来年３月で閉鎖になります。 売り場を運営するエーエルエムによりますと「名駅前チャンスセンター」は1980年