2028年ロサンゼルス五輪で野球の会場となるドジャースタジアム（共同）【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪の大会組織委員会は12日、競技日程の詳細を発表し、追加競技として2大会ぶりに復帰する野球は実施日を前倒しして開会式前日の7月13日（日本時間14日）に始まることが決まった。決勝は19日午後7時（同20日午前11時）開始で、組織委は「米大リーグの選手が五輪に参加しやすくなるため」と説明している。今年7月公