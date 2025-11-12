「国際観光旅客税」いわゆる「出国税」の引き上げについて、現在の3倍の3000円程度とする案を与党が検討していることがわかりました。日本を出国する際、現在、1人あたり1000円の「出国税」を日本人を含めて支払っています。国際的な税額の水準より低いことなどから政府与党内で引き上げが議論されていますが、与党関係者によりますと、1人あたり3000円程度とする案を検討しています。増収分は、外国人観光客の過剰な集中によって